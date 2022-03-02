Украина

Столичний колектив укотре засудив дії агресора.

Розпочався сьомий день нового витку агресії проти України, а криваві та запеклі бої на території нашої країни все ще тривають.

Футбольні клуби та їх гравці не залишаються осторонь від актуальних подій, допомагаючи державі будувати єдину коаліцію проти загарбників.

На цьому тлі київське Динамо виступило з черговим зверненням до громадян та військових країни-окупанта, користуючись єдиною зрозумілою для них мовою.

"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите нах*й!

Україна – країна вільних людей!", — йдеться у повідомлені прес-служби клубу.

Нагадаємо, що попереднє звернення столичного колективу було не менш змістовним на палким із точки зору емоцій.