Украина

Гравці Шахтаря готові залучитися до гуманітарних програм.

Футбольний світ поступово долучається до допомоги Україні у протистоянні агресору, а нещодавно ми побачили результати співпраці Руслана Маліновського, Сергія Реброва та інших гравців закордоном заради зборів коштів для ЗСУ.

Достатньо багато проблем невійськового характеру і на території власне країни, де наріжним питанням є гуманітарна допомога постраждалому населенню.

Гравці донецького Шахтаря Георгій Судаков та Михайло Мудрик вирішили долучитися до соціальної підтримки мешканців столиці України, про що красномовно свідчить допис на сторінці Георгія.

"Київ. Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони! Я, зі своїм товаришем Михайлом Мудриком, хочемо організувати гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує.

Намагатимемося допомогти усім, чим тільки зможемо", — йдеться у заяві футболістів.

Нагадаємо, що нещодавно до лав захисників України долучився голкіпер із Канади.