Евертон більше не працює із компаніями з РФ

Клуб відмовився від спонсорських контрактів.
Гравці Евертона, Евертон
02 марта 2022, 15:59
Боси "ірисок" повідомили на сайті про те, що розривають угоди із компаніями USM, Мегафон та Yota, які розташовані у РФ.
"Усі в Евертоні залишаються шокованими та засмученими жахливими подіями, які розгортаються в Україні. Ця трагічна ситуація має закінчитися якомога швидше, слід виключити будь-які подальші втрати.
Гравці, тренерський штаб та всі, хто працює в Евертоні, надають повну підтримку нашому гравцеві Віталію Миколенку та його родині і будуть продовжувати це робити.
Клуб може підтвердити, що негайно призупинено усі комерційні спонсорські угоди з російськими компаніями USM, Мегафон та Yota".
Нагадаємо, що у Евертоні виступає український захисник Віталій Миколенко. Він активно підтримує Україну та веде інформаційну війну із футболістами з країни-окупанта.
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