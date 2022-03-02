Евертон більше не працює із компаніями з РФ

Украина

Клуб відмовився від спонсорських контрактів.

Боси "ірисок" повідомили на сайті про те, що розривають угоди із компаніями USM, Мегафон та Yota, які розташовані у РФ.

"Усі в Евертоні залишаються шокованими та засмученими жахливими подіями, які розгортаються в Україні. Ця трагічна ситуація має закінчитися якомога швидше, слід виключити будь-які подальші втрати.

Гравці, тренерський штаб та всі, хто працює в Евертоні, надають повну підтримку нашому гравцеві Віталію Миколенку та його родині і будуть продовжувати це робити.

Клуб може підтвердити, що негайно призупинено усі комерційні спонсорські угоди з російськими компаніями USM, Мегафон та Yota".

Нагадаємо, що у Евертоні виступає український захисник Віталій Миколенко. Він активно підтримує Україну та веде інформаційну війну із футболістами з країни-окупанта.