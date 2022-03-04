Украина

Французський клуб не залишився осторонь війни в Україні.

Керівнитство французського Реймсу вирішило допомогти українцям, які найбільш постраждали від нападу на нашу країну з боку РФ.

Клуб виступив із заявою, в якої закликав усіх небайдужих приходити на пункт збору та допомогти мешканцям України, речами, продуктами, предметами гігієни, тощо.

Відправлення вантажу планується на наступний тиждень.

Раніше повідомлялось, що матеріальну допомогу Україні надасть Борусія М.