Румунський спеціаліст поділився інформацією про гравців команди.
Мірча Луческу, Getty Images
05 марта 2022, 12:22
Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про ситуацію в команді після початку війни та гравців, які залишилися на клубній базі.
"Я думаю, що кожен, хто має можливість допомогти – допоможе. Я нічого особливого не робив. Українці дуже задоволені і водночас вдячні за допомогу від румунів.
Я дуже втомився, у мене було багато роботи, і мої думки разом з хлопцями, які залишились на базі. Вони всі там. Вони намагаються триматися разом, нам вдалося вивезти їхніх дружин та дітей, а вони залишилися на базі, зо знаходиться в 30 кілометрах від Києва.
Побачимо, що буде далі, я сподіваюся, що колись все закінчиться.
Я знаходився за межами Києва. Поки я там був нічого не сталося", – розповів Луческу в коментарі порталу Prosport.
Раніше повідомлялося, що Вітіньйо хоче покинути Динамо через війну в Україні.