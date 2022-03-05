Украина

Румунський спеціаліст поділився інформацією про гравців команди.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розповів про ситуацію в команді після початку війни та гравців, які залишилися на клубній базі.

"Я думаю, що кожен, хто має можливість допомогти – допоможе. Я нічого особливого не робив. Українці дуже задоволені і водночас вдячні за допомогу від румунів.

Я дуже втомився, у мене було багато роботи, і мої думки разом з хлопцями, які залишились на базі. Вони всі там. Вони намагаються триматися разом, нам вдалося вивезти їхніх дружин та дітей, а вони залишилися на базі, зо знаходиться в 30 кілометрах від Києва.

Побачимо, що буде далі, я сподіваюся, що колись все закінчиться.

Я знаходився за межами Києва. Поки я там був нічого не сталося", – розповів Луческу в коментарі порталу Prosport.

Раніше повідомлялося, що Вітіньйо хоче покинути Динамо через війну в Україні.