Украина

Екс-гендиректор Зорі висловився щодо нападу РФ на Україну.

Колишній генеральний директор луганської Зорі, який наразі доживає свою старість на просторах країни-агресора, висловився щодо повтомасштабного нападу РФ на Україну.

Екс-функціонер в силу свого віку та звичок не зміг тверезо оцінити ситуацію, висловившись в "своєму стилі".

"Просто дістали! Де ви були всі ці вісім років, коли обстрілювали Донбас, вбиваючи дітей, жинок та стариків? Я шість років їздів до Макіївки та бачив, хто куди стріляє. Двічі я був під жорсткими обстрілами. Всім про це розповідали, але всі опускали очі. Звичайно, там же "сєпари" та "ватніки", а не люди. Або другий варіант — вони сами по собі стріляли. Вбито близько десяти тисяч людей. Ваш принцип життя: моя хата з краю (чия саме — питання, прим.ред.).

Війна — це мерзотно, це страшно. І коли вона прийшло в ваш дім, то ви згадали: а чому саме ми? Я офіцер радянської армії і мені смішно, коли якісь представники військового оркестру намагаються протистояти десантникам. Людина з автоматом не є цивільним.

Прошу всіх, кого знаю та поважаю, не наражати себе на небезпеку", — написав той, хто бажав створення т.з. "лнр" в 2014 році.

Раніше війну в Україні прокоментував форвард Колосу Ніка Сітчінава.