Украина

Форвард Колосу розповів про перші дні війні після нападу РФ на Україну.

Нападаник коваліського Колосу Ніка Сітчінава розповів про перші години після нападу РФ на Україну.

"В той день я був із родиною у Києві. Зранку ми прокинулися через те, що заплакала дитина и дружина намагалась його заспокоїти, а потім ми почули один вибух за іншим. Ми віришили, що може якась аварія сталась, але згодом зрозуміли — прийшла війна.

Це не вперше, коли Рф нападає на державу, де я мешкаю. Я грузин і був у 2008 році в Грузії. Тоді я дуже швидко почав збирати речі і підганяти дружину. Згодом я дістався деяких одноклубників-іноземців і ми разом вирушили із Києва.

Житомир, Біла Церка, Васильків — ці міста бомбили три-чотири дні просто не зупиняючись. Ми їхали дуже повільно і вибухи поза нашими спинами освітляли дорогу.

Вибратися із України дуже непросто. Скрізь блок-пости та є комендандський час згідно із воєним часом. Якщо ви будете виглядати підозріло, то вас можуть просто вбити.

Наразі ми залишаємось в Україні, як і багато футболістів Колосу. Президент клубу нам у всьому допомагає, в нас немає проблем із водою або їжею, тож нам нема на що скаржитись. В мене батьки залишились в Чернігові і там зараз набагато гірше", — розповів футболіст The Guardian.

Раніше футболіст іншого українського клубу заявив, що не бажає коли-небудь повертатися до України.