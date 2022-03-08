Поєдинок у відборі до ЧС-2022 перенесли.
Збірна України, УАФ
08 марта 2022, 11:54
ФІФА перенесла матч між збірними Шотландії та України у плей-оф відбору до чемпіонату світу-2022, повідомляє Sky Sports.
Україна мала зіграти в Шотландії 24 березня, але після початку війни з Росією проведення поєдинку виявилося неможливим. Після звернення УАФ разом з федераціями Шотландії, Вельсу та Австрії ФІФА вирішила перенести зустріч на червень.
Дата поєдинку між збірними Вельсу та Австрії в іншому півфіналі плей-оф поки лишається невідомою.
Нагадаємо, чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.
Раніше повідомлялося, що ФІФА також хоче перенести на червень матч між збірними Росії та Польщі.