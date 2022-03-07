Франция

Функціонер наполягає, що українські футболісти повинні продовжувати грати у футбол.

Президент французького Ліону Жан-Мішель Ола закликав УЄФА відкрити спеціальне трансферне вікно для того, щоб українські клуби змогли відпустити своїх футболістів на період воєнних дій у країні. Про це повідомляє Voetbalprimeur.

Функціонер вважає, що футболістам в Україні потрібно дати шанс залишити свій нинішній клуб і знайти собі новий у Європі, щоб мати ігрову практику, доки український народ протистоїть російському агресору.

Раніше з такими ж думками виступав директор з футболу Шахтаря Даріо Срна, про що він говорив із президентом УЄФА Александером Чеферіним.

Зазначимо, що Ліон раніше надав кошти (50 тисяч євро) на підтримку українських дітей через фонд UNICEF.