Украина

Президент Руху у захваті від дій Президента України.

Григорій Козловський зізнався, що Президент України Володимир Зеленський найбільш здивував його після початку війни.

"Найбільше здивував наш Президент. Він не просто здивував, а став гордістю нації, лідером нації. Ніколи б у житті це не подумав, — сказав Козловський. в інтерв'ю програмі Денисов Time на Футбол 1 2 3. — Чесно, ніколи. Володимир Олександрович, звісно, ​​здивував".

"Хочеться після його вчинку, після його слів йти за лідером нації. Він став лідером нації. Він перший, хто за 30 років зміг поєднати націю. Аплодую стоячи. З таким Президентом хочеться і воювати, і відбудовувати країну. Я дуже приємно вражений. Ніколи не думав, що це скажу, але я радий, що у нашій країні є такий Президент".

"Людину видно, хто вона насправді є, у лихоліття. А він у найважчий час для нашої країни показав, хто він насправді. Він – сильний патріот, сильна людина, розумний стратег. Дай боже, щоб у нас все було добре і щоб він був живим і здоровим, і разом з нами дожив до перемоги. І ми матимемо свій День Перемоги».

Також Козловський розповів про те, як він оцінює те, що Олександр Алієв пішов захищати Україну.