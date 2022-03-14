Украина

Лідер збірної України передав потрібні речі армії.

Нападник Вест Хему Андрій Ярмоленко передав українським військовим у Чернігові "ніштяки".

"Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці "ніштяки", які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам.

Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую", – наводить слова Чауса Суспільне Чернігів.

Нагадаємо, що гравці та фанати Вест Гему підтримали Андрія Ярмоленка після матчу з Астон Віллою.