Лідер збірної України передав потрібні речі армії.
Андрій Ярмоленко, getty images
14 марта 2022, 22:59
Нападник Вест Хему Андрій Ярмоленко передав українським військовим у Чернігові "ніштяки".
"Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці "ніштяки", які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам.
Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую", – наводить слова Чауса Суспільне Чернігів.
Нагадаємо, що гравці та фанати Вест Гему підтримали Андрія Ярмоленка після матчу з Астон Віллою.