Англия

Football.ua підготував добірку реакцій на гол нашого співвітчизника у ворота Астон Вілли.

У останньому турі АПЛ Андрій Ярмоленко відмітився дебютним голом у цьому сезоні у чемпіонаті. Українець не зміг стримати емоції та розчулився під час його святкування під акомпанемент овацій місцевої публіки. У цьому матеріалі ми постаралися зібрати реакцію вболівальників Вест Гема та англійської преси на це взяття воріт у виконанні "Ярмоли".

Sky Sports News

Barely a dry eye in the London Stadium...



An emotional Andriy Yarmolenko receives an incredible ovation from the West Ham fans at full-time after his goal this afternoon 💙💛 pic.twitter.com/sJASLD6SyL — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 13, 2022

"День сліз на лондонському стадіоні… Емоційний Андрій Ярмоленко отримує неймовірні аплодисменти вболівальників Вест Гему після голу"

SPARF

Девід Моєс: "Це був дуже важливий гол для нього"

🥺"It was a big moment for him."



🇺🇦David Moyes opens up on how Andriy Yarmolenko's goal could really do some good! pic.twitter.com/JFglArZsPq — SPORF (@Sporf) March 13, 2022

Instagram West Ham United

Independent

"Ярмоленко, замінившого Майкла Антоніо сім хвилин по перерві, зустріли тепло й емоційно. Його поява на полі помітно освіжила гру Вест Гему. Його гол додав впевненості господарям поля та змінив атмосферу на стадіоні. (…)

Його чудовий удар зовнішньою стороною стопи був вишуканим добиванням, не залишившим шансів Еміліано Мартінесу. (…)

Команда Девіда Моєса повертається у гонку за зону Ліги чемпіонів, проте цей матч запам'ятається не перемогою "молотків", а саме голом Ярмоленка. В настільки похмурий час для українців — це невеликий, але дуже надихаючий футбольний момент".

The Guardian

"Сльози Андрія Ярмоленко затьмарили перемогу Вест Гема над Астон Віллою. (…)

Андрій Ярмоленко опустився на коліна, розкинувши руки, здавалося, не стільки від радості, як від знемоги. Його товариші по команді оточили його, їхня реакція була не радісною, а, скоріше, чимось глибшим. Коли українець піднявся на ноги, він намагався стримати сльози. Зрештою він не зміг і, повертаючись на свою половину, щоб відновити гру, відкрито плакав. Усі аплодували йому, навіть гравці Астон Вілли. Футбол може бути жахливим видом спорту, його модель власності, можливо, заплутана і не піддається ремонту, але ще бувають епізоди, коли він може дати моменти величезної гостроти і, можливо, дещо більше."

Коментарі користувачів Twitter:

"Ярмола" плаче, я плачу, дуже особливий гол!"

Без коментарів

"Добра робота, Андрію! Молюся за мир в Україні"

"Я у сльозах. Бог любить тебе, Андрію, і Бог врятує Україну. Слава Україні!"

"Критикував його, коли він вийшов на заміну, але зараз неймовірно радий, що він забив"

"Я не плачу…чесно "

"МІЙ БОМБАРДИР!"