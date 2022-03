У останньому турі АПЛ Андрій Ярмоленко відмітився дебютним голом у цьому сезоні у чемпіонаті. Українець не зміг стримати емоції та розчулився під час його святкування під акомпанемент овацій місцевої публіки. У цьому матеріалі ми постаралися зібрати реакцію вболівальників Вест Гема та англійської преси на це взяття воріт у виконанні "Ярмоли".

Barely a dry eye in the London Stadium...



An emotional Andriy Yarmolenko receives an incredible ovation from the West Ham fans at full-time after his goal this afternoon 💙💛 pic.twitter.com/sJASLD6SyL