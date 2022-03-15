Украина

Футболіст розповів про роботу з дортмундським клубом.

Захисник Динамо Алан Ауссі поділився своїми враженнями від тренувань у розташуванні дортмундської Борусії.

Ауссі разом з Фрімпонгом Овусу з Зорі прибув до Німеччині та працює з молодіжною командою "джмелів".

"Я планував залишатися в Україні, але почали падати бомби, розриватися ракети. Я чув їх власними вухами. Війна підійшла дуже близько, я злякався і вирішив тікати.

Дорога в Німеччину забрала багато сил. Страшно, я ніколи раніше не бачив війни. Зараз тренуюся в Борусії. Навіть зробив фотку з Голандом після тренування. Фантастика", – цитує Ауссі Ruhr Nachrichten.

Нагадаємо, у лютому Ауссі перейшов на правах оренди в Верес, але так і не зіграв жодного матчу в рівненському клубі.