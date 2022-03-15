Украина

Косовари підтримали український народ в боротьбі проти окупантів.

Федерація футболу Косова випустила заяву, у котрій підтримала Україну у війні із фашисько-окупаційними військами РФ, та запропонувала свою допомогу у розселені сімей українських футболістів.

"Ми — країна зі свіжими ранами війни, тому знаємо, наскільки важким і болісним є цей період для мешканців України. Хочемо висловити нашу готовність забезпечити житлом ваших громадян. Знайте, що в Косово вас приймуть як вдома.

Це вирішальний момент для того, щоб ми та світ об’єдналися, щоб голосно і чітко засудити дії Росії.

Молимося за ваших воїнів на передовій, за ваших дітей і сім’ї, за всіх, хто страждає від наслідків цієї безглуздої війни", — наголошує заява на офіційному сайті організації.

Відзначимо, що на державному рівні Україна досі не признала незалежність Косово.

Раніше повідомлялось, що Ярмоленко допоміг розвідника Чернігова.