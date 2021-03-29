ЧМ-2022. Отбор

Форвард збірної України висловився щодо свого голу в матчі з Фінляндією.

У другому поєдинку відбіркового етапу до чемпіонату світу 2022-го року збірна України втратила мінімальну перемогу над Фінляндією в заключні хвилини зустрічі (1:1).

Автором єдиного голу у складі "жовто-блакитних" став нападник Жуніор Мораєс, для якого він став дебютним у футболці збірної України. 33-річний форвард поділився емоціями від даної події, написавши пост українською мовою.

"Радий мати можливість представляти країну та забити свій перший гол у складі збірної, ми продовжуємо разом і непохитно дивимось на нащі цілі! Дякую Богу за все!" — написав Мораєс у своєму Instagram.



Нагадаємо, що дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Фінляндія ви можете на Football.ua.