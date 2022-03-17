Украина

Гравець "гірників" поділився результатами волонтерську роботи.

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко розповів про допомогу Україні і бійцям ЗСУ з боку його одноклубника, бразильця Малона.

"Сьогодні наші сім’ї об’єдналися. Сім’я Марлона допомогла нашій Україні, нашим хлопцям з тероборони!

Всі хто потребував допомоги сьогодні, були забезпечені всім потрібним! Дякуємо Марлону, що серцем з Україною", – написав Корнієнко на своїй сторінці в Instagram.



Раніше повідомлялося, що Марлон може перейти до іспанської Альмерії.