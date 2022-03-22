Украина

Французький клуб слідкує за гравцем Шахтаря.

Нападник Шахтаря Давід Нерес потрапив в сферу інтересів Ліона, повідомляє портал Foot Mercato.

Ліон хоче підсилити лінію атаки і розглядає можливість підписання Нереса. Французький клуб слідкував за бразильським вінгером ще минулого літа.

Нерес приєднався до Шахтаря взимку з Аякса, але так і не зіграв жодного офіційного матчу у складі "гірників".

Раніше повідомлялося, що Нерес також зацікавив бразильські Сан-Паулу та Фламенго.