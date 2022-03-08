Украина

Президент Руху розповів про допомогу біженцям.

Президент Руха Григорій Козловський розповів про те, як допомогає дітям, що приїхали у Львів на турнир, який мав розпочатися 24 лютого, та біженцям.

"Я зараз у себе в академії, — розказав Козловський. в інтерв'ю програмі Денисов Time на Футбол 1 2 3. — . Життя зупинилося, звичайно, бізнес зупинився, будівництво зупинилося, але є багато речей, якими потрібно займатися під час війни. У мене зараз в академії, так би мовити, застрягло 6 команд, які були на турнірі: з Мелітополя, Херсона, Одеси. Ми їх тут зустріли, дали притулок. Тобто понад 150 дітей сьогодні перебувають в академії".

"Тут були й діти із Динамо. Всього було 12 команд. Кому можна було виїхати — батьки забрали, а 6 команд залишилося повністю, ще моїх залишилося близько 200 дітей. Тобто, 350 діток залишилися в академії, і мені довелося бути для них і мамою, і татом Своїх ми відправили вже до Любліна, клуб сам зголосився допомогти нам. Дітей Динамо відправили до Забже. Зараз вирішуємо питання, чи можливо відправити ще дітей до Європи, щоб вони були в безпечнішій зоні".

"Вони живуть на базі, одержують харчування, тренування. Я зібрав тренерів, батьків та заспокоїв їх. Запевнив, що ставлення до дітей буде як до рідних, попри війну".

- Дітям з Мелітополя дуже боляче. Розумієте, вони ніби ще малі, але глибоко розуміють, що в них вдома — біда. Вони теж дивляться і розуміють, що відбувається. Тяжко, звичайно. Уявіть, якби в 12 років з вами таке сталося. Це будуть діти війни, це будуть інші діти. Мені здається, вони за ці 12 днів подорослішали".

"Окрім дітей, ми прийняли близько 700 біженців. Усі ресторани, що були на базі, вийшли на обсяг 1000 обідів на день. Ми возимо їжу на вокзал. На вокзалі – біда. По 35 000 людей на день на вокзалі. Дітки у шторах, бо люди бігли з дому як могли. Мені показували фотографію, там видно, як дітям шматок піци принесли, і вони по шматочку діляться. Це жах, це таке лихо. Допомагаємо як можемо. Закупилися продуктами та, в принципі, запаси були. Поки перебоїв немає у Львові, намагаємось допомогти".

Також Козловський розповів пр своє ставлення до Володимира Зеленського та Олександра Алієва.