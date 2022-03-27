Украина

Український спеціаліст прокоментував поведінку колишнього одноклубника.

Головний тренер Вереса і колишній гравець Шахтаря Юрій Вірт поділився своєю думкою щодо ситуації навколо Анатолія Тимощука.

"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні.

Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він усе знає", – розповів Вірт в коментарі телеканалу Футбол.

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу.