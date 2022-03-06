Украина

Хорватський фахівець озвучив плани "гірників" щодо легіонерів.

Директор з футболу донецького Шахтаря Даріо Срна висловився про можливий продаж легіонерів команди через напад Росії на Україну.

"Я знаю, що зараз нікому не до футболу, але кожен повинен займатись та, скільки може, допомагати Україні сьогодні. Вчора поговорив з нашими всіма бразильцями, вони все прекрасно сприйняли.

Якщо будуть хороші пропозиції, ми будемо їх продавати, чи віддавати в оренду. Найголовніше сьогодні – щоб вони не сиділи дома та не втрачали час. Ми, скільки могли, стільки й допомогли.

Президент УЄФА Чеферін сказав, що жоден футболіст без дозволу клубу не поїде безплатно. Він битиметься за український футбол і за кожен клуб окремо. Наступного тижня УЄФА відкриє трансферне вікно для всіх іноземців, які грали в Україні", – сказав Срна в програмі Денисов Time.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!