ЧМ-2022. Отбор

Президент УАФ — про майбутню підготовку головної команди країни до відбору на ЧС-2022.

Через повномасштабне військове вторгнення окупаційних військ Російської Федерації на територію України виїзний матч головної команди нашої країни проти Шотландії в рамках півфіналу відбору на майбутній чемпіонат світу довелося перенести на червень.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про майбутній процес підготовки української збірної під керівництвом Олександра Петракова за таких непростих умов.

"Важливо, щоб наша збірна підготувалася до гри з Шотландією та до наступних матчів. Попередньо ми домовилися, як ми слідкуємо за нашими гравцями – де вони розташовані, де тренуються та готуються, яка потрібна допомога.

Також плануємо, що у червні буде гра з Шотландією. До цього часу наша збірна має підготуватися та дати бій. Тренер має важливе завдання – спланувати підготовку до важливих ігор", — заявив Павелко в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, у півфіналі стикового турніру збірна України вирушить у гості до Шотландії, а переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом за право потрапити до фінальної частини ЧС-2022.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.