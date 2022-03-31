ЧМ-2022. Отбор

Стануть відомі склади груп майбутньої першості світу.

У п'ятницю, 1 квітня, у катарській Досі відбудеться жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022. Церемонія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

На Football.ua буде доступна онлайн-трансляція жеребкування.

Наразі відомі імена 29 з 32 учасників ЧС-2022. Ще три путівки пізніше розіграють команди в матчах плей-оф.

Як повідомлялося раніше, Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.

Перед жеребкуванням команди розділили на чотири кошики згідно з рейтингом ФІФА:

Кошик №1: Катар, Бразилія, Бельгія, Франція, Аргентина, Англія, Іспанія, Португалія

Кошик №2: Мексика, Нідерланди, Данія, Німеччина, Уругвай, Швейцарія, США, Хорватія

Кошик №3: Сенегал, Іран, Японія, Марокко, Сербія, Польща, Південна Корея, Туніс

Кошик №4: Камерун, Канада, Еквадор, Саудівська Аравія, Гана, Вельс/Шотландія/Україна, Австралія/ОАЕ/Перу, Коста-Ріка/Нова Зеландія

Згідно з регламенту, в одну групу не зможуть потрапити більше двох команд з Європи або більше однієї команди з інших конфедерацій.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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