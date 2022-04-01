Украина

Екс-тренер Металіста, Дніпра та збірної України виступив з заявою.

Мирон Маркевич звернувся до своїх іменитих колег із проханням допомогти Україні.

"У нас уже 8-й рік триває війна, але в лютому цього року наше життя повністю змінилося, оскільки розпочався повномасштабний наступ Російської федерації.

Найстрашніше, що гинуть багато наших людей, і, особливо, наше майбутнє – діти. Вже загинуло близько 200 дітей. Тільки подивіться на Маріуполь: 90 відсотків міста вже немає... Я хотів би звернутися до моїх колишніх колег, суперників на футбольному полі, з якими мені доводилося грати: Наполі, Аякс...

Я пам'ятаю 2015 рік після фіналу Ліги Європи, коли я був на семінарі в штаб-квартирі УЄФА, і мав можливість зустрітися з вами: Алегрі, Фергюсон, Клопп, Венгер та багато інших тренерів. Я закликаю вас допомогти нам, тому що ви люди дуже відомі у світі. Хочеться почути від вас слова підтримки та допомоги", — сказав Маркевич Youtube-каналу Руху.

Напомним, что ранее екс-тренер Металіста, Дніпра та збірної України Мирон Маркевич висловився з приводу війни, яку РФ розв'язала в Україні.