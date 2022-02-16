Украина

Наставник "азовцев" поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против донецкого Шахтера (2:1).

"Считаю, что по одному тайму в каждой из игр против Астаны и Шахтера мы сыграли очень хорошо. В двух других таймах мы также, в целом, выглядели неплохо, но есть над чем работать.

Любая победа автоматически дарит позитивные эмоции. Уверен, эти эмоции останутся в головах у наших ребят.

Вынужденная замена Драмбаева? Драмбаев почувствовал на разминке болевой дискомфорт. Это вынужденная замена. Возможно, сыграй Александр, то команда могла выглядеть еще лучше. Драмбаев – это скорость, мощь и опасность на левом фланге. Но ничего страшного. Это сборы. У нас в приоритете сохранить футболистов и не выжимать их полностью. Свой максимум они должны будут показать в чемпионате.

Думаю, где-то процентов на 85 мы готовы. У нас есть еще небольшой временной гандикап. Мы за это время попытаемся достичь максимальной готовности. Это сборы и если правильно спланировать подготовку, то все будет нормально. Нам также нравится работа новичков, их отношение к тренировкам и поведение в быту", — приводит слова Маркевича пресс-служба "азовцев".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Мариуполь.