Украина

Зимовий новачок Шахтаря може продовжити виступи у Франції.

Атакувальний півзахісник донецького Шахтаря Давід Нерес може перейти до Марселю.

Найближчим часом французький клуб оголосить про оренду 25-річного футболіста, повідомляє Sport.fr.

Зазначається, що угода буде включати в себе право викупу Нереса.

Нерес приєднався до Шахтаря взимку з Аякса, але так і не зіграв жодного офіційного матчу у складі "гірників".

Раніше повідомлялося, що Нерес також зацікавив бразильські Сан-Паулу та Фламенго.