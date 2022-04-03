Зимовий новачок Шахтаря може продовжити виступи у Франції.
давід нерес, фото шахтар донецьк
03 апреля 2022, 13:55
Атакувальний півзахісник донецького Шахтаря Давід Нерес може перейти до Марселю.
Найближчим часом французький клуб оголосить про оренду 25-річного футболіста, повідомляє Sport.fr.
Зазначається, що угода буде включати в себе право викупу Нереса.
Нерес приєднався до Шахтаря взимку з Аякса, але так і не зіграв жодного офіційного матчу у складі "гірників".
Раніше повідомлялося, що Нерес також зацікавив бразильські Сан-Паулу та Фламенго.