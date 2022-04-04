Украина

Хавбек Шахтаря підтримує форму в столичному клубі.

Півзахісник донецького Шахтаря і збірної України Тарас Степаненко тренується із київським Динамо.

Футболіст приєднався до тренувального табору "біло-синіх".

Зазнається, що хавбек не буде брати участь в матчах на підтримку України, а лише підтримує форму разом із динамівцями.

Нагадаємо, київське Динамо розпочало тренування в Румунії після того, як залишило країну.

Раніше стала відома дата першого благодійного матчу киян, в якому вони зіграють проти Легії.