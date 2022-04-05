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Півзахисник Динамо — про сьогодення команди.

Футболіст київського Динамо Олександр Караваєв вірить у збройні сили України та готовий "воювати" на полі.

"Чи важко сконцентруватися на роботі? Лише завдяки підтримці нашого народу, який показав, що є єдиним цілим, і нас не можна зломити. Ми будемо боротися до останнього. Бачимо, які сміливі в нас військові, і ця мужність є лише у нашого народу. Дуже прикро кожного дня читати про жахіття, що відбуваються на території нашої країни. За все це російських військових навіть звірами назвати не можна. Вони не дають жодного шансу мирному населенню. Але я хочу подякувати, низький уклін усім тим, хто відчайдушно боронить нашу землю, задля цього потрібна велика відвага.

Ми, зі свого боку, як можемо, будемо допомагати. Ми не вміємо воювати, але будемо воювати, в переносному сенсі слова, на футбольному полі. Тож можемо своєю зброєю, своїми ногами на полі, дати якусь надію, допомогти співвітчизникам. І ми будемо робити все можливе. Звісно, дуже важко тренуватися – у першу чергу, морально. Слухаючи розповіді дідусів та бабусь, які жахіття відбувалися під час Другої Світової війни, ніхто не міг подумати, що в нашій країні можливе таке. І що робитиме це, так би мовити, сусідня з нами держава, яка казала, що завжди з нами разом буде, а насправді виявилася нашим найбільшим ворогом.

Між собою, то завжди сходимося на думці, що наші військові – це справжні герої. Як вони боронять Україну, їхня мужність… Зараз це найголовніше, і вони показують, що можуть українці. Ми же на футбольному полі маємо вийти та показати результат – і це найменше, що ми можемо зробити. Велика гордість від того, що ми українці, і в нас такий народ. Упевнений, що перемога буде за нами.

Місія Динамо під час євротурне? На мою думку, це потрібно нашій країні. Зі зброєю в руках ми навряд чи змогли би чимось допомогти, навіть якби навчилися стріляти. Як на мене, до цього потрібно готуватися роками. Як показала практика, наші військові дуже добре навчені, ми же, якщо є така можливість, маємо виходити, зіграти з топ-клубами Європи та зібрати якомога більше коштів для допомоги нашій армії, а також тим, хто потребує її з цивільного населення. Таких людей дуже багато, і хочеться, щоб якомога скоріше настав мир. І ми також своїми зусиллями будемо допомагати тим, хто цього найбільше потребує.

Допомога армії? Афішувати немає сенсу, адже у кожного є своя думка. Якщо ти хочеш, то робиш без зайвих слів, якщо не хочеш – значить у тебе така позиція. Звісно, всі це роблять: хтось тисячу може перерахувати, хтось 10 тисяч, хтось – 100 тисяч. Розуміємо, що допомоги потребують як військові, так і цивільне населення, яке виїжджає з гарячих точок. Тому будемо продовжувати це робити, а зараз ще є додаткова можливість заробляти для наших співвітчизників на футбольних полях. Я вважаю, що це наша місія, наша допомога, яку ми можемо дати. Думаю, це краще, якби ми сиділи й нічого не робили", — наводе слова Караваєва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що під час благодійних матчів Динамо Київ будуть виступати зірки української естради.