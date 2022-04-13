Украина 13 апреля 2022, 15:03 Пятов приєднався до Шахтаря у Туреччині Донедавна футболіст тренувався із Металістом. андрій пятов, фото уаф 13 апреля 2022, 15:03 Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов приєднався до своєї команди в Туреччині. Футболіст допоможе команді під-час благодійного туру. Відзначимо, що останнім часом футболіст тренувався у складі Металіста. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) Раніше Пятов закликав людей вірити у перемогу ЗСУ над фашистами з РФ. Люди Андрей Пятов Команды Шахтер Источники ФК Шахтер (Донецк) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте