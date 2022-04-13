Украина

Донедавна футболіст тренувався із Металістом.

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов приєднався до своєї команди в Туреччині. Футболіст допоможе команді під-час благодійного туру.

Відзначимо, що останнім часом футболіст тренувався у складі Металіста.

Раніше Пятов закликав людей вірити у перемогу ЗСУ над фашистами з РФ.