Украина

Форвард харківського клубу підтримав українського футболіста.

Нападник Металіста Руслан Фомін висловився про можливі переговори між Україною та Росією, а також прокоментував повернення захисника Ярослава Ракицького до Шахтаря.

"Шукати якогось компромісу за столом переговорів, коли підривають людей на вокзалах, дітей. Який тут може бути компроміс? Переговори можуть бути але без втрат на нашій території. Донецьк, Луганськ – це все Україна. Крим – це Україна.

Металіст існував, існує і, сподіваюся, існуватиме. Ми зараз у Туреччині, тренуємось, граємо контрольні матчі.

Ракицький? Він чистий патріот. Він чистий Українець. Він приїхав до Туреччини, приєднався до нас, ми з ним розмовляли. Він дуже переживає. Видно, що він наш хлопець, козак.

Бажаю нашим ЗСУ здоров'я, терпіння та, звичайно ж, мужності та стійкості. Тільки вперед, а ми з вами переживаємо за вас. Слава Україні", - сказав Фомін в інтерв'ю ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що рідні футболіста харківського клубу змогли вибратися у безпечне місце.