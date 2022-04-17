Украина: Первая лига

Рідні футболіста харківського клубу змогли вибратися у безпечне місце.

Нападник Металіста Руслан Фомін прокоментував військові дії в Україні, а також розповів, як його родина покидала Харків.

"Моя мама, теща, моя сім'я, дружина з дитиною жили у підвалі. Там вони спали та їли. Боженька допоміг, що вдалося виїхати якраз того дня, коли на площу прилетіла ракета. Це було 2 березня, на мій день народження. Я просив у Бога, щоб моїм найкращим подарунком було те, що моя сім'я з батьками виїхали.

Росіян навіть орками не назвеш. Складно навіть якесь слово підібрати, щоб описати те, що вони творили у Бучі та творять зараз. Всі ці роки вони шаленіли від заздрощів, яка у нас процвітаюча країна, як ми цвіли, цвітемо і цвітемо. У нас все буде ще краще, а вони від заздрощів просто здохнуть.

Дитина? Дитина – це найболючіша тема, яка може бути. Нещодавно ми їздили в Анталію, поверталися, і він запитав: "Тату, а це добрий літачок, чи злий?". Я навіть не знав, що сказати, у мене серце облилося кров'ю. Відповів: "Ні, синку, це добрі літачки. Злих тут немає".

Я з Російською Лозовою, це за 20 кілометрів від Белгорода. Зараз там російські солдати, бомжі, можна сказати з огляду на те, як вони виглядають. Там закрили в'їзд із боку Харкова, ні виїхати, ні заїхати. Зараз там просто голод, хліба нема, води немає. Люди просто доїдають те, що залишилося. В іншому в цьому російському світі, у визволителів, які до нас прийшли, злидні", - наводить слова Фоміна ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що футболісти та тренери Прикарпаття вступили до лав ЗСУ.