Украина

Голкіпер Динамо Київ розповів про власні очікування від матчів збірної України.

Збірна України вже зовсім скоро розпочне підготовку до відповідально матчу на шляху до чемпіонату світу-2022 проти Шотландії, розмістивши свій табір у Словенії.

Воротар київського Динамо Георгій Бущан належить до числа тих виконавців, яких зволів побачити головний тренер національної команди Олександр Петраков під час підготовки, на що футболіст відреагував жвавим коментарем у соціальних мережах.

"Зараз дуже важко посміхатися. Але ми з хлопцями зробимо все, щоб на обличчях мільйонів українців побачити посмішку. Вже 3 травня розпочинаємо підготовку національної збірної. Слава Україні!

PS. Окрема подяка керівництву Динамо. Завдяки умовам, які створює клуб, у мене є можливість допомагати збірній на полі та ЗСУ на передовій", — заявив український виконавець.