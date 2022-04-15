ЧМ-2022. Отбор

Команда буде тренуватись у Центральній Європі.

Збірна України проведе збір, метою якого буде підготуватися до матчу відбору на чемпіонат світу-2022.

Як повідомив президент УАФ, національна команда буде тренуватись на базі збірної Словенії.

"Він пройде на базі збірної Словенії. Ми провели перемовини і отримали відповідну пропозицію від Словенського футбольного союзу. За це запрошення щиро дякую моєму словенському колезі Раденко Міятовичу і велике дякую за сприяння у вирішенні цього питання президенту УЄФА Александеру Чеферіну, який також є представником словенської футбольної родини та допомагає збірній України долати труднощі, пов’язані з війною. Зокрема, в організації товариських матчів.

До послуг команди Олександра Петракова буде сучасна затишна база, де є три повнорозмірні поля, готель, тренажерні зали і все необхідне для повноцінного тренувального процесу. Паралельно ми ведемо переговори щодо проведення товариських матчів, які відбудуться в травні", — написав Павелко у Facebook.

Раніше став відомий список гравців збірної України, які будуть готуватися до матчу із Шотландією.