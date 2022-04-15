ЧМ-2022. Отбор
Головний тренер команди викликав 25 футболістів.
Getty Images
15 апреля 2022, 18:15
Збірна України 29 квітня розпочне тренувальний збір, головною метою якого стане підготовка гравців до поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.
Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список з 25 гравців, які мають прибути на збір.
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).
Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).