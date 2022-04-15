ЧМ-2022. Отбор

Головний тренер команди викликав 25 футболістів.

Збірна України 29 квітня розпочне тренувальний збір, головною метою якого стане підготовка гравців до поєдинку відбору на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список з 25 гравців, які мають прибути на збір.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).