Украина

За затвердження указу президента проголосували 300 депутатів.

Сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада України ухвалила рішення про подовження дії воєнного стану до 25 травня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Ідеться про Указ Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 19.04.2022 № 7300, який передбачає продовження строку дії воєнного стану з 5.30 25 квітня строком на 30 діб.

За затвердження указу президента про подовження дії воєнного стану в Україні проголосували 300 депутатів.

Таким чином, майбутнє чемпіонату України все ще залишається під великим питанням, про що раніше говорив виконавчий директор УПЛ.