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Євген Дикий оцінив шанси завершити сезон за спортивним принципом.

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував майбутнє чемпіонату України, а також розповів про те, хто стане чемпіоном цього сезону, якщо кампанію буде завершено у такому вигляді турнірної таблиці.

"Якщо пам'ятаєте історію з коронавірусом, ми стали однією з перших національних асоціацій, що продовжили дограш чемпіонату зі спортивного принципу. Ми не залишаємо надії, що нам це вдасться. Незважаючи на те, що ситуація у центральних та західних регіонах трохи стабілізувалася, ризик все одно існує. Щодня лунають повітряні тривоги. А більшість стадіонів у Західній Україні стали притулком для біженців.

Принаймні це будуть збори клубів, на яких це питання розглядатиметься. Існує проблема з логістикою. Житловий фонд у Західній Україні дуже перенасичений. Знайти житло для команд дуже важко. Тому зараз ми чекаємо на рішення уряду про те, чи продовжать військовий стан у нашій країні.

Хто стане чемпіоном, якщо чемпіонат не продовжиться? У регламенті є пункт, який передбачає, що у разі виникнення надзвичайних ситуацій – фінальною таблицею стане та, що була на момент зупинення. У всякому разі, остаточне рішення за клубами", - сказав Дикий для Telegram-каналу ВЗБІРНА.

Нагадаємо, після 18 турів Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Динамо на два очки. Трійку найкращих замикає Дніпро-1, який відстає від киян на п'ять балів.