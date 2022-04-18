Украина

Конфліктна ситуація підійшла до логічного завершення.

Напередодні стало відомо, що київське Динамо не готове відпустити своїх 12 футболістів до національної збірної України тоді, коли це необхідно головному тренеру "жовто-синіх" Олександру Петракову (29 квітня). Причина – проведення запланованих благодійних матчів з іншими європейськими командами на підтримку нашої країни у боротьбі із російськими окупантами.

Після низки коментарів у пресі з боку як Української асоціації футболу, зокрема головного тренера збірної України Олександра Петракова, так від представників київського Динамо (головного тренера Мірчі Луческу та президента клубу Ігоря Суркіса), президент УАФ Андрій Павелко повідомив про вирішення конфліктної ситуації.

Футбольний функціонер зателефонував президенту Динамо Ігору Суркісу — сторони домовилися, що викликані до збірної України гравці Динамо приєднаються до табору "жовто-синіх" 3 травня 2022 року.

"Набрав президента київського Динамо. Конструктивно поговорили щодо збірної України. Ігор Суркіс запевнив, що всі футболісти ФК Динамо Київ, яких викликав Олександр Петраков, будуть у розташуванні збірної 3 травня. Дякую президенту Динамо за розуміння і підтримку національної збірної! Слава ЗСУ! Слава Україні!" - написав Андрій Павелко в своєму Facebook.

Нагадаємо, раніше ФІФА затвердила дату півфінального матчу плей-офф Чемпіонату світу Шотландія — Україна, який відбудеться першого червня.