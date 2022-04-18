Украина

Президент Динамо висловився про конфлікт, який стався між ним та керівництвом УАФ через виклик гравців до національної збірної України.

Напередодні стало відомо, що київське Динамо не готове відпустити своїх 12 футболістів до національної збірної України тоді, коли це необхідно головному тренеру "жовто-синіх" Олександру Петракову (29 квітня).

Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив про готовність відпустити своїх футболістів у розташування національної збірної України.

"Якщо футболісти вважають, що вони краще підготуються до стикових матчів на зборі у національній команді, ми їх без проблем відпустимо. Вони не раби, я не можу їх не відпустити. Я їм нічого не забороняв. Нехай вони ухвалять рішення і роблять, як вважають за потрібне. Сьогодні футболісти Динамо зберуться та висловлять свою позицію. Дай Боже, щоб збірна України пройшла на чемпіонат світу, і я вірю, що в неї це вийде. Але списати на мене невдачу ні в кого не вийде".

"Чи контактує Петраков з Луческу? Я не знаю. Зі мною він точно не контактує, як і УАФ. На другий день війни мені зателефонував Павелко запропонував допомогу з евакуації футболістів та їхніх сімей, але зрештою нічим не допоміг. Шахтар йому дякує за допомогу у виїзді команди, але мені йому нема за що дякувати. Нам ніхто нічим не допомагав, ми робили все самі".

"Якщо гравців перестануть виклакати в збірну? Отже, справлятимуться без динамівців. Ми не відмовляли, коли Шевченко викликав на місячний збір гравців перед Євро-2020. Тож не треба істерики. Футболісти 50 днів не грали у футбол, і я знаю, що через контрольні матчі та тренування Луческу футболісти підійдуть до стикових матчів у своїй найкращій формі. Бігати навколо поля, не граючи, нічого їм не дасть", — заявив Ігор Суркіс в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, що раніше свою позицію із цього приводу висловили головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу та керманич збірної України Олександр Петраков.