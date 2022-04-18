Президент Динамо висловився про конфлікт, який стався між ним та керівництвом УАФ через виклик гравців до національної збірної України.
Ігор Суркіс, ФК Динамо Київ
18 апреля 2022, 19:36
Напередодні стало відомо, що київське Динамо не готове відпустити своїх 12 футболістів до національної збірної України тоді, коли це необхідно головному тренеру "жовто-синіх" Олександру Петракову (29 квітня).
Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив про готовність відпустити своїх футболістів у розташування національної збірної України.
"Якщо футболісти вважають, що вони краще підготуються до стикових матчів на зборі у національній команді, ми їх без проблем відпустимо. Вони не раби, я не можу їх не відпустити. Я їм нічого не забороняв. Нехай вони ухвалять рішення і роблять, як вважають за потрібне. Сьогодні футболісти Динамо зберуться та висловлять свою позицію. Дай Боже, щоб збірна України пройшла на чемпіонат світу, і я вірю, що в неї це вийде. Але списати на мене невдачу ні в кого не вийде".
"Чи контактує Петраков з Луческу? Я не знаю. Зі мною він точно не контактує, як і УАФ. На другий день війни мені зателефонував Павелко запропонував допомогу з евакуації футболістів та їхніх сімей, але зрештою нічим не допоміг. Шахтар йому дякує за допомогу у виїзді команди, але мені йому нема за що дякувати. Нам ніхто нічим не допомагав, ми робили все самі".
"Якщо гравців перестануть виклакати в збірну? Отже, справлятимуться без динамівців. Ми не відмовляли, коли Шевченко викликав на місячний збір гравців перед Євро-2020. Тож не треба істерики. Футболісти 50 днів не грали у футбол, і я знаю, що через контрольні матчі та тренування Луческу футболісти підійдуть до стикових матчів у своїй найкращій формі. Бігати навколо поля, не граючи, нічого їм не дасть", — заявив Ігор Суркіс в інтерв'ю FanDay.
Нагадаємо, що раніше свою позицію із цього приводу висловили головний тренер Динамо Київ Мірча Луческу та керманич збірної України Олександр Петраков.