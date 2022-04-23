Румунський спеціаліст не збирається залишати тренерський цех.
Мірча Луческу, Getty Images
23 апреля 2022, 17:15
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу оцінив можливе завершення кар'єри.
"У мене ще два роки контракту, я не знаю, що і як буде. Це любов на все життя. Не всі люблять життя так, як мають це робити.
Я не втратив ентузіазму і любові до футболу. Це залежить від того, що ви розумієте під життям. Я звик до цього, роблю це 60 років", - наводить слова Луческу Prosport.ro.
Нагадаємо, Луческу очолив "Динамо" влітку 2020 року. Разом із київським клубом він уже встиг стати чемпіоном України та здобути Кубок України.