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Гравці київського клубу долучаться до табору збірної України 5 травня.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував інформацію про те, що його футболісти вирушать до національної збірної України після благодійного матчу зі швейцарським Базелем, який запланований на 4 травня.

"Я розмовляв із президентом УАФ Павелком та тренером національної команди Петраковим. 4 травня наші гравці вирушать до збірної. Ми покинули Україну, щоб провести благодійні матчі. Проблема в тому, що інші команди цього не можуть зробити.

Ми поступилися у питанні кількох запланованих матчів, але 4 травня граємо у Базелі, ми не можемо скасувати гру, контракт підписано. Увечері 4 травня гравці зможуть вирушити до національної збірної. До 1 червня є час, щоб дуже добре підготуватися до матчу із Шотландією.

Проблема національної команди в тому, що її легіонери гратимуть у своїх чемпіонатах із 17 по 22 травня. Я пояснив це, і нарешті ми дійшли згоди. Було б чудово, якби збірна України пройшла кваліфікацію на полі, а не на запрошення", — наводить слова Луческу Digi Sport.

Нагадаємо, раніше ФІФА затвердила дату півфінального матчу плей-офф Чемпіонату світу Шотландія — Україна, який відбудеться першого червня.

Список гравців, викликаних до збірної з українських клубів

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).