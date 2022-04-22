Украина

Товариська гра киян зі швейцарським клубом відбудеться 4 травня, а наступного дня футболісти мають бути у розташуванні головної команди країни.

У термінах прибуття футболістів київського Динамо до розташування національної збірної України відбулися невеликі зміни.

Раніше президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що домовився з президентом "біло-синіх" Ігорем Суркісом на 3 травня, але після розмови головного тренера збірної України Олександра Петракова із керманичем Динамо Мірчею Луческу терміни перенесли на 5 травня.

"Мені зателефонував Мірча Луческу. Зараз дуже складний час, не треба ніяких сварок. Попросив, щоб хлопці під його наглядом зіграли цю гру (контрольний матч проти Базеля 4 травня — прим. ред.). Я сказав, що у збірної може бути матч 6-го червня. Він відповів, що вони зіграють 45 хвилин та приїдуть до мене.

Я подумав, та прийняв рішення відпустити їх. Вони зіграють з Базелем четвертого числа та приїдуть. Думаю, пятого травня вони вже будуть на місці. Це моє рішення в такий скрутний час. Хай це піде нам на користь", — цитує слова Олександра Петракова в офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, раніше ФІФА затвердила дату півфінального матчу плей-офф Чемпіонату світу Шотландія — Україна, який відбудеться першого червня.

Список гравців, викликаних до збірної з українських клубів

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва — Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — Динамо Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — Шахтар Донецьк).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Денис Гармаш (усі — Динамо Київ), Сергій Булеца (Зоря Луганськ), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо Київ).