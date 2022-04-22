Украина

Гра відбудеться 4 травня на Санкт-Якоб Парк.

Чергову гру у рамках благодійних матчів Динамо проведе 4 травня у Базелі проти місцевого клубу.

Матч відбудеться на міському стадионі та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Серія благодійних матчів київського Динамо стала можливою завдяки підтримці УЄФА, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства закордонних справ України.

Після матчу главці Динамо, які отримали виклик до збірної, відправляться до Словенії для підготовки до відбіркового матчу ЧС-2022 проти Шотландії.