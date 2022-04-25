Украина

Нині поляк виступає на правах оренди у Леху.

Захисник київського "Динамо" Томаш Кендзера може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Італії. Про це повідомляє Magia Pilki.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного поляка зацікавлені два клуби італійської Серії А та передбачається, що це Спеція та Болонья.

Наразі Кендзера виступає за польський Лех на правах оренди, а його контракт належить київському Динамо, яке він залишив після початку війни в Україні.