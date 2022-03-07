Украина

Найближчим часом поляк почне тренуватися із клубом чемпіонату Польщі.

Защитник киевского Динамо Томаш Кендзера в настоящее время находится на своей родине в Польше, сообщает Gol24.

По информации источника, в ближайшее время 27-летний поляк начнет тренироваться вместе с Лехом.

Также отмечается, что возможно, Томаш перейдет в свой бывший клуб на правах аренды.

Сам футболист находился на стадионе во время матча между Лехом и Ракувом, во время которого прошли акции на поддержку Украины, которая отбивается от военного вторжения со стороны России.

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