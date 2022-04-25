Украина

Олег Лисак розповів про ситуацію з Ібрагімом Кане.

Віце-президент Ворскли Олег Лисак прокоментував кадрову ситуацію в клубі, а також розповів, де знаходиться малійський захисник Ібрагім Кане.

"Кане зараз перебуває в Угорщині. По ньому були пропозиції, ми не виступали проти. Керівництво Ворскли не втручалося у його вибір. Можливо, він вирішить відпочити два-три місяці.

Ніхто не пішов із нашого клубу вільним агентом. Футболісти – це наш головний актив. Влітку ми хочемо максимально плідно попрацювати з футболістами та їхніми агентами. Ворскла відкрита до діалогу щодо можливих трансферів", - наводить слова Лисака ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Ібрагім Кане змінив Ворсклу на Циндяо Хайню.