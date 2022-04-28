Украина

Наставник закарпатського клубу зробив невтішний прогноз.

Головний тренер Миная Володимир Шаран прокоментував повернення до роботи з командою, а також дав свою оцінку з приводу майбутнього українського футболу.

"Дуже радий бачити гравців, які залишилися тут. Їх 10-11, хтось поїхав, хтось ще приїде. Приємно, що вони підтримують фізичні кондиції, щодня працюють. З Кулієвим ми, звісно, ​​хотіли попрацювати більше. Те, що вони тут годинку грають у футбол, це не те навантаження, а ми хотіли б, щоб наш гравець засвітився та грав у основному складі молодіжної збірної України.

Ми, безперечно, думаємо лише про те, щоб перемогти цих рашистів. Тож футбол зараз відходить зовсім на інший план. Але найголовніше – що ми думаємо про майбутнє, щоб розпочати наступний чемпіонат якнайшвидше. Все залежатиме від того, скільки наших спонсорів, президентів клубів після війни будуть здатні утримувати команди. Ми не знаємо, якою буде кількість. Думаю, що воно все одно зменшиться. Хоча у нас є непогані команди у Першій лізі, і я впевнений, що фінансово вони будуть так само стабільні.

Ми вдячні президенту та керівництву футбольного клубу Минай, що за два місяці хлопці отримали мінімальну заробітну плату. Ми чудово розуміємо, що в Україні триває дуже серйозна війна. Упевнені, що футбольний клуб Минай існуватиме і сподіваємось, що ми гратимемо у Прем'єр-лізі", - наводить слова Шарана ТК Футбол 1/2/3.

Раніше став відомий формальний чемпіон УПЛ – клуби вирішили долю сезону.