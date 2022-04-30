Зустріч запланована на 1 травня.
ФК Шахтар
30 апреля 2022, 18:56
Донецький Шахтар проведе черговий благодійний матч у рамках турне Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Про це повідомляє прес-служба "гірників".
Суперником команди Роберто Де Дзербі виступить хорватський Гайдук.
Гра відбудеться 1 травня о 16:00 за київським часом. Матч пройде на стадіоні Полюд у Спліті.
Стежити за перебігом поєдинку можна буде на телеканалі Футбол 1, а також на клубному YouTube-каналі "гірників".
Усі кошти від реалізації квитків на матч та рекламу будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також на допомогу українським дітям, які потерпіли від війни.