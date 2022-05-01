Украина

Президент УАФ поділився думками щодо наступного чемпіонату України.

На думку Андрія Павелка, наступний сезон української Прем'єр-ліги можна буде розпочати у західній частині України, але для цього потрібно вигнати російських окупантів з нашої території.

"Коли ми по всій країні відсвяткуємо перемогу над рашистами, обов'язково буде ухвалено рішення про старт наступного чемпіонату. І тоді, як варіант, розглядатимемо його початок на заході України. Де всі клуби приїдуть та відіграють перше коло, чи взагалі весь чемпіонат.

Варіант проведення чемпіонату у західних областях України – можливий. Але хочеться, щоб якнайшвидше відбудувалася Україна, всі наші міста та загалом, вся країна повернулася у мирне життя. До життя, в якому вболівальники з дітьми приходитимуть на футбол і вболіватимуть за свої команди", - наводить слова Павелка прес-служба Вереса.

Раніше став відомий формальний чемпіон УПЛ — клуби вирішили долю сезону.