Украина

Футбольний функціонер прокоментував агресію проти України.

Донецький Шахтар напередодні продовжив свій європейський благодійний тур з метою збору коштів для біженців із України видовищною нічиєю проти хорватського Хайдука (3:3).

Хайдук — Шахтар 3:3 Відео голів та огляд матчу

На звітній грі був присутній президент УЄФА Александер Чеферін, який після завершення протистояння розповів про своє ставлення до агресії проти України.

"Подібні благодійні зустрічі — це чудовий жест доброї волі, який чітко показує, що ми залишаємось людьми і дбаємо один про одного. Ми всі сподіваємося, що ця шалена війна незабаром скінчиться.

Сьогодні отримав від представників Шахтаря футболку з назвою міста Маріуполя. Як я раніше казав, це божевільна війна, і всі ми сподіваємось і молимося, щоб вона скінчилася якнайшвидше, оскільки загибель будь-якої людини через неї — катастрофа.

Український народ сильний, бо ви показуєте єднання, і я особливо вдячний, що це відбувається завдяки футболу, оскільки футбол — школа життя, він об’єднує нас, і згуртує нас іще більше після війни", — заявив футбольний чиновник.

Нагадаємо, що раніше керманич УЄФА не знайшов причин для того, аби припинити трансляцію турнірів під егідою УЄФА на території країни-агресора.