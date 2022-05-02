Украина

Функціонер Шахтаря прокоментував мету благодійного туру команди.

Європейський благодійний тур донецького Шахтаря на підтримку біженців із України напередодні продовжився нічийним результатом гри проти хорватського Хайдука (3:3).

Хайдук — Шахтар 3:3 Відео голів та огляд матчу

На звітній матч "гірники" вийшли в футболках на підтримку Героїв оборони міста Маріуполь, а про цю акцію та подальші плани команди в своєму коментарі розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Сьогодні про завод Азовсталь говорить увесь світ, про нього знає та про нього переживає весь світ. Тому що сьогодні Азовсталь став бастіоном незламної волі, хоробрості українських воїнів, оплотом свободи українського народу.

Уранці кожен українець встає із назвою заводу Азовсталь у серці та лягає з нею спати вночі. Усі переймаються про стан воїнів, про тих людей, які перебувають там, і моляться, щоб їх звільнили якнайшвидше. І в нас сьогодні така акція, адже маємо дати іще більше меседжів на підтримку Маріуполя, на підтримку Азовсталі.

Хочу сказати словами Ріната Леонідовича Ахметова, який каже, що ми переконані в тому, що Маріуполь буде звільнено, усю Україну буде звільнено, і, коли це станеться, ми спрямуємо всі свої зусилля на те, щоб відновити Маріуполь, відновити нашу країну та зробити її ще набагато кращою.

Я переконаний, що футбол повернеться до Маріуполя. Більше того, мені здається, що один із перших матчів національної збірної ми повинні будемо провести в Маріуполі. Тому що це символічно, і це місто, як жодне інше, заслуговує на прийняття першого матчу збірної у звільненій Україні.

Фінальної цифри зібраних коштів під час наших матчів ми поки що не маємо, адже ще не всі клуби надали інформацію, проте загалом це буде близько 300–400 тисяч євро, може, навіть більше.

Наприклад, перший транш, який ми отримали від Олімпіакоса, спрямували на придбання приблизно 1 500 медичних аптечок, які буде доставлено буквально протягом одного-півтора тижнів.

Наступні кошти спрямуємо на придбання 700–800 захисних військових касок. І ось так уже продовжимо рухатися: у міру того, як отримуватимемо гроші, спрямовуватимемо їх на благодійні цілі.

Майбутнє Шахтаря, як і майбутнє України, як і майбутнє всього українського футболу залежить від того, як швидко ми переможемо ворога. І від цього вже відштовхуватиметься все інше: і футбол, і звичайне життя, і все те, про що ми мріяли і говорили в мирний час. Тому сьогодні вся концентрація — на нашій перемозі. А потім, я вас запевняю, ми відбудуємо, сформуємо та запустимо все дуже швидко, у тому числі й футбол.

Усе, що ми зробимо, коли переможемо ворога, буде набагато кращим, ніж було до цього: і футбол, і життя наше. Усе налагодиться. І знаєте, наша перемога вдихне в нас набагато більше впевненості й бажання побудувати країну красивішою і кращою, аніж вона була до війни. Тому я переконаний, що в нас усе вийде і буде набагато кращим", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про несподіване місце можливих виступів Шахтаря під час наступного розіграшу єврокубків.