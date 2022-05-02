Украина

Функціонер Шахтаря прокоментував мету благодійного туру команди.

Донецький Шахтар напередодні зіграв унічию проти хорватського Хайдука (3:3) в рамках благодійного матчу на підтримку українських біженців.

Хайдук — Шахтар 3:3 Відео голів та огляд матчу

Після завершення зустрічі директор по футболу "гірників" Даріо Срна, який у цей день святкував 40-й день народження розповів про підсумки європейського турне клубу.

"Дякую за привітання! Усі люди, які сьогодні були на стадіоні, прийшли не завдяки мені — вони розуміють ситуацію, у якій перебуває Шахтар та вся Україна, вони шанують це. На жаль, матч припав на свята, а якби була інша дата, то зібрався би повний стадіон.

Та все одно слід подякувати, бо все було організовано дуже красиво, дуже емоційно. Ще дуже приємно, що приїхав пан Чеферін на гру. Це показує, наскільки він поважає і хорватський футбол, і Хайдук, і ситуацію, у якій сьогодні перебуває Шахтар.

Ми неодноразово з ним спілкувалися, і він завжди йде назустріч, завжди допомагає. Тому величезне йому спасибі! І дякую всім, хто брав участь у Shakhtar Global Tour. Продовжуватимемо, показуватимемо нашу гру і йтимемо вперед разом із Шахтарем.

Ви й самі бачите, що скрізь, куди ми приїздили, нас приймали дуже красиво та з великою повагою до ситуації, у якій перебуває сьогодні Україна. І це дуже приємно.

По-перше, я хотів би звернутися до всіх людей, які сьогодні на Азовсталі: вони великі герої, вони захищають нашу батьківщину, вони тримають стіну, яка не падає, і ми переконані, що вона не впаде.

Сьогодні ця гра присвячена їм, нашим героям. І ми знаємо, що це завод президента нашого клубу Ріната Ахметова, але для нього найважливіше — життя людини. Сподіваємося, що це незабаром закінчиться, люди вийдуть з Азовсталі і продовжуватимуть жити нормальним життям, як вони на те заслуговують.

Коли ми представили ідею благодійного турне президентові клубу, він сказав, щоб ми їхали та робили все для допомоги Україні й українському народу. Сьогодні найважливіше — допомогти українцям, допомогти дітям.

Ми вже зібрали деякі кошти і збираємо ще, і вже зараз починаємо купувати речі, які потрібні переселенцям та дітям. Шахтар їх ніколи не покине. І я їх запевняю, що це наша не остання гра і ми представлятимемо Україну скрізь і завжди.

Велика гордість, що сьогодні граємо за Україну та носимо емблему Шахтаря.

Усі, хто мене знає, на день народження побажали мені, перш за все, миру. Після 19 років, проведених в Україні, сьогодні я не святкуватиму день народження з поваги до країни й українського народу. Настрою немає.

Тому, коли буде мир, я гарно відсвяткую, і все буде гаразд. Тож дякую за привітання і теплі слова, та на першому місці для мене сьогодні — мир", — заявив хорватський функціонер та екс-капітан клубу.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін також висловлювався стосовно Захисників Маріуполя.